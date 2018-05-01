تفاصيل اختفاء ” يمني ” بين ألسنة نيران المركز التجاري بجدة
فُقد ناصر أحمد ناصر السباعي ” يمني الجنسية ” ، بعد انهيار مبنى مركز تجاري في حي الحمراء بجدة؛ إثر تعرضه لحريق أول أمس، وتكثف فرق الدفاع المدني بجدة عمليات البحث عن المفقود.
وبالبحث تم اكتشاف أن أحمد السباعي، يعمل داخل المركز بمهنة ” محاسب ” منذ 15 عامًا وكان لحظة اندلاع الحريق في فترة راحته موجودًا بإحدى الغرف بالدور الثالث.
وقال صلاح السباعي، شقيق المفقود، أن شقيقه في العقد الثالث من العمر، ولديه من الأبناء ولدان وبنته وأسرته حتى الآن لا تعلم عن فقده، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تحقق في الأمر، وتم طلب بعض المعلومات الأساسية عنه؛ لتسهيل ذلك.
من الجدير بالذكر، أن إشارات البحث تحت الأنقاض، أظهرت شخصًا تشير المعلومات الأولية، احتمالية أن يكون من ضحايا حادثة الحريق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46471 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء اسرته ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27642 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
عبدالله عوض اليامي-الجبيل[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه ويفسحه ويبريه
أن شاء الله شهيد
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يصبر اهلة وعساة شهيد