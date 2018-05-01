بالصور.. انطلاق باوجن 360 MPV في السوق الصيني

بكين(صدى):

عرضت جنرال موتورز ، موديل باوجن 360 ، في السوق الصيني ، وهي سيارة استيشن واجن بسقف مرتقع .

وبدت باوجن 360 مثل الميني فان بطول 4.615 متر وقاعدة عجلات بطول 2.750 متر وهو أطول قليلاً من داشيا لوجان بخمسة أبواب وسبب المقارنة بالسيارة الرومانية أن كلاهما سيارة سعرها مناسب ورخيص حيث يبدأ سعر سيارة باوجن من 9.478 ألف دولار حتى 12.637 ألف دولار للنسخة الأعلى.

وفي الداخل تأتي السيارة بمقاعد بتشكيلة 2+2+2 من خلال مقاعد مستقلة للصف الثاني وبما يمكنها من استيعاب الركاب وراحتهم بشكل كبير كما يمكن طي الصف الثاني والثالث من المقاعد لزيادة سعة التخزين الخلفية الي 1350 لتر.

وقال مايك ديفيروكس نائب الرئيس التنفيذي لـ SAIC-GM-Wuling في تصريحات إعلامية ، أن السيارة تتمتع بالعملية والقدرة على استيعاب العائلات مع تمتعها بست مقاعد وهو أمر أصبح شائع في الصين.

ويمكن للسيارة حمل الكثير من الأغراض من الخيم لأدوات الصيد حتى المعدات الموسيقية, وعرضت السيارة في معرض بكين للسيارات 2018 بجانب نسخة 310 واجن التي قدمت بشبكة تهوية ومصابيح جديدة أمامية . ويبدأ سعر باوجن 310 واجن من 10.078 ألف دولار الى 11.026 ألف دولار.