الصحة: مدينة الملك عبد الله الطبية تدشن نظام المعلومات الصحي الإلكتروني

حسين العلي(صدى):

دشنت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة اليوم الثلاثاء مشروع تنفيذ وتركيب نظام المعلومات الصحي الإلكتروني لتمكينها من أداء دورها كرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة عن طريق الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة عالمياً كونها المرجع الوحيد في الساحل الغربي للتخصصات الدقيقة للقلب والأورام والعلوم العصبية والجراحات التخصصية بالإضافة إلى تقديم خدماتها التخصصية خلال موسم الحج لحجاج بيت الله الحرام.

وتطمح المدينة الطبية إلى تطبيق نظام معلومات صحي إلكتروني رائد ومعترف به عالمياً ذو موثوقية وكفاءة عالية مع قابليته للتوسع ليشمل أكثر من موقع، و قدرته على تلبية كامل متطلبات خدمات الرعاية الصحية لمدينة الملك عبدالله الطبية بما يتلائم مع رؤيتها المستقبلية، إضافة إلى تمكين المدينة الطبية من الوصول للمستوى السادس من نظم اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية HIMSS 6 و من ثم المستوى السابع HIMSS 7 على التوالي، حيث أن نسخة النظام التي سيتم تطبيقها ستكون أحدث إصدار من نظام انترسيستمز تراكير InterSystems TrakCare ” نسخة 2018 “.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الملك عبدالله الطبية المهندس محسن با عبدالله، أن النسخة السعودية من برمجيات نظام انترسيستمز تراكير InterSystems TrakCare ، والمصمم خصيصاً ليلبي احتياجات سوق الرعاية الصحية المحلية في المملكة العربية السعودية، يجمع كل المزايا والفوائد للتصميم العالمي مع تلبية الاحتياجات المحلية، والتي تشمل عمليات التشغيل وسير العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة بمئات المواقع في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أهم المزايا هي توثيق سجل المريض الإلكتروني، ودعم مجموعة واسعة من الاحتياجات السريرية والمختبرية والإدارية إلى جانب كونه متوفرا باللغة العربية ويعمل بالتقويم الهجري.

وأضاف يمثل نظام انترسيستمز تراكير InterSystems TrakCare، والذي يستخدم حالياً في العديد من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في 25 بلداً حول العالم، واحداً من أهم النظم الإلكترونية المتقدمة للمعلومات الصحية الموحدة المصمم عالمياً ليناسب الاحتياجات المحلية، والذي سيقوم بتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بما يتوافق مع معايير الرعاية الصحية الدولية و يتبنى أفضل الممارسات العالمية.

مؤكدا على تضافر الجهود المبذولة من مختلف إدارات المدينة الطبية وحرصها على إتمام أعمال المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة.