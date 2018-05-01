” الإسكان ” تكشف حقيقة رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن حقيقة رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد، في حالة ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفًا، حيث لا تعفى هذه الفئة وغير مشمولة، بحسب أنظمتها.

جاء ذلك ردًا على الأنباء المتداولة بشأن رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد، بعد ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفًا، حيث أكدت الوزارة، أن ارتفاع دخل المستفيد من منتجاتها بعد توقيع العقد النهائي إلى ما هو أعلى من 14 ألف ريال مستقبلًا، لن يلغي الدعم المقدم منها.

كما أوضحت الوزارة، أن ذلك لن يجعل المواطن يتحمل الأرباح التي تفرضها جهات التمويل، بل سيبقى الأمر كما هو.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان، كانت قد أصدرت قرارًا يفيد بإعفاء من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من الأرباح التي تفرضها جهات التمويل، على أن تتحملها الوزارة.