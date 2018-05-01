تفاصيل إطلاق رجل مرور النار على ” مفحط عرعر “
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رجل مرور يقوم بإطلاق النار على مواطن يسير في الطريق المعاكس بطريق الملك سعود في عرعر بالحدود الشمالية.
ورصدت دورية مرور سرية مركبة من نوع داتسون يقودها مواطن يبلغ من العمر 32 عامًا يمارس التفحيط في حي الجوهرة بعرعر، إضافة إلى أنه كان يقود المركبة بسرعة عالية ومتهورة وكاد أن يصطدم بمركبة.
واتجه المواطن بمركبته إلى حي المساعدية ثم اصطدم بمركبة متوقفة، ودهس رجل المرور رافضًا الاستجابة لأوامر الدورية، ولاذ بالفرار وانتظرته الدورية بالطريق لسلامة الآخرين، ثم اصطدم بمركبة أخرى أمام مستوصف خاص على الطريق، فأطلق رجل المرور ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، لإيقافه لحماية حياته وحياة الآخرين.
وتمكن من الهرب بعد أن تم رصد رقم لوحة المركبة، وبعد ساعات من الحادثة التي وقعت، مساء أمس الاثنين، تم القبض عليه من قبل شرطة الحدود الشمالية، وهو سجين في سجن عرعر المركزي خرج لزيارة مريض لمدة 24 ساعة.
همس[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله إطلاق النار أصبح بالساهل
NJ250441[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 1 ساعة
المفحطين يعيثون با الارض فساد ونشر رذيله مصير المفحط كمصير الفئات الضاله
احرقوهم يارجال الامن ولاتبقون منهم احدا قاتلهم الله
عبدالله عوض اليامي-الجبيل[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذا ماعاد فيه طب
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7019 ] نشر منذ 46 دقيقة
عمره ٣٢ يعني شايب وش هالتصرفات الهمجية متى بتعقل ان شاء الله يبون السجن يدورونه دواره نتمنى عقوبة رادعة ماهو سجن كم شهر ويطلع هذي فيها دهس رجل مرور يعني محاولة قتل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4286 ] نشر منذ 42 دقيقة
خرج لزيارة مريض
مسرع يدخل من هنا ويخرج من هنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27642 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله لايبلانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10274 ] نشر منذ 34 دقيقة
خرج لزيارة مريض لمدة 24 ساعة.⁉️‼️‼️⁉️.
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أجَــل لـو كان خرج إفـراج وش كان سَـــــــوى .🤔⁉️.