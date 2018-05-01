تفاصيل إطلاق رجل مرور النار على ” مفحط عرعر “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رجل مرور يقوم بإطلاق النار على مواطن يسير في الطريق المعاكس بطريق الملك سعود في عرعر بالحدود الشمالية.

ورصدت دورية مرور سرية مركبة من نوع داتسون يقودها مواطن يبلغ من العمر 32 عامًا يمارس التفحيط في حي الجوهرة بعرعر، إضافة إلى أنه كان يقود المركبة بسرعة عالية ومتهورة وكاد أن يصطدم بمركبة.

واتجه المواطن بمركبته إلى حي المساعدية ثم اصطدم بمركبة متوقفة، ودهس رجل المرور رافضًا الاستجابة لأوامر الدورية، ولاذ بالفرار وانتظرته الدورية بالطريق لسلامة الآخرين، ثم اصطدم بمركبة أخرى أمام مستوصف خاص على الطريق، فأطلق رجل المرور ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، لإيقافه لحماية حياته وحياة الآخرين.

وتمكن من الهرب بعد أن تم رصد رقم لوحة المركبة، وبعد ساعات من الحادثة التي وقعت، مساء أمس الاثنين، تم القبض عليه من قبل شرطة الحدود الشمالية، وهو سجين في سجن عرعر المركزي خرج لزيارة مريض لمدة 24 ساعة.