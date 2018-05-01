” الوزراء ” يوافق على تولي القطاع الخاص تشغيل 25 مدرسة حكومية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على مبادرة (المدارس المستقلة).

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 13 / 39 / ت ) وتاريخ 25 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.