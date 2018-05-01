تكرار الاستحمام في اليوم الواحد يعرضك لمخاطر صحية جسيمة

واشنطن(صدى):

مع دخول فصل الصيف، يلجأ الأشخاص للأستحمام المتكرر للتخلص من حرارة الجو الشديدة، الأمر الذي حذر منه أطباء أمريكيون، حيث أكدوا أن الاستحمام أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، له مخاطر جسيمة على صحة الإنسان.

حيث أشار الخبير الطبي سولانا سيجال مورير، إلى أن الاستحمام المتكرر يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة التي تعيش على جلد الإنسان، فيما أكد العلماء، أن الطبقة السطحية للجلد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من الميكروبات الخطيرة.

كما لفت العلماء، إلى أن الصابون وجميع أنواع مواد التنظيف الهلامية، مثل: ” الشامبو ” ، تحتوي على مكونات كيميائية تدمر الحماية الطبيعية، مما يؤدي لجفاف الجلد وهشاشته، الأمر الذي يسمح للبكتيريا المسببة للأمراض باختراق الجلد بكل سهولة.