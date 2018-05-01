مدرب روسيا يتحدى السعودية ومصر

ماجد محمد(صدى):

تحدى مدرب المنتخب الروسي، رشيد راخيموف، المنتخبين السعودي والمصري المشاركين في المجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا 2018؛ حيث أكد أن منتخب بلاده قادر على الفوز على الثنائي العربي بكل سهولة.

وأوضح ” راخيموف ” قائلًا: ” شاهدت مستوى كل من مصر والسعودية؛ لذلك لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه الفرق ، نحن قادرون على تجاوزهم والتأهل للدور القادم. ”

وأضاف المدرب الروسي معلقًا على وجود محمد صلاح بالمنتخب المصري: ” نعم لديهم صلاح وعدد قليل من اللاعبين في الأندية الأوروبية ولكن الغالبية العظمى من لاعبيهم مستوياتهم أقل منا. ”