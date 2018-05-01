الإطاحة بمقيم مصري نحر فلبيني بسبب مبلغ مالي
أطاحت دوريات الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس الاثنين، بمقيم مصري الجنسية بعد قتله آخر فلبيني الجنسية.
وأوضحت الجهات الأمنية أن الجاني أقدم على نحر المقيم فلبيني الجنسية الذي كان يعمل مندوبًا لإحدى شركات توزيع الألبان؛ بسبب مبلغ مالي.
وأشارت إلى أن مركز العمليات الموحدة تلقى بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل في حي العزيزية بمكة، وبعد مباشرة الحادث وتطويق موقع الجريمة والتحريات، تم إلقاء القبض على الجاني على وجه السرعة.
طلال[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله ،، الله يرحمه ويغفرله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16737 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم
شيخين1[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
الظاهر ان اخواننا المصرين خلصو قتل في بلدهم واتجهو للدول الاخرى طبعا اقصد البلطجية والمغتصبين والحرامية وبتوع الخيانة الزوجيةوبتاع خطف الاطفال وغيرها