الإطاحة بمقيم مصري نحر فلبيني بسبب مبلغ مالي

نايف السالم(صدى):

أطاحت دوريات الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس الاثنين، بمقيم مصري الجنسية بعد قتله آخر فلبيني الجنسية.

وأوضحت الجهات الأمنية أن الجاني أقدم على نحر المقيم فلبيني الجنسية الذي كان يعمل مندوبًا لإحدى شركات توزيع الألبان؛ بسبب مبلغ مالي.

وأشارت إلى أن مركز العمليات الموحدة تلقى بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل في حي العزيزية بمكة، وبعد مباشرة الحادث وتطويق موقع الجريمة والتحريات، تم إلقاء القبض على الجاني على وجه السرعة.