بالصور.. مواصفات وأسعار ” هوندا فيت 2019 “

واشنطن(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية هوندا عن انطلاق موديل فيت 2019 في السوق الأمريكي .

مع بدء وصول السيارات للسوق الأمريكي بسعر السيارة من 17.080 ألف دولار وهو نفس سعر الموديل السابق.

وتحمل السيارة أبعاد وشخصية مناسبة للطرق في المدن مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وتأتي في نسخ مختلفة منها LX و Fit Sportالشرسة في الشكل وEX والنسخة الأكثر فخامة EX-L.

وتأتي السيارة بباقة Sensing suite التي تشمل نظم مساعدة للسائق مثل مثبت سرعة قابل للتكيف ومكابح لمنع التصادم وتحذير من التصادم الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومنع مغادرة المسار كما تأتي السيارة مجهزة بكاميرا خلفية وبلوتووث ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وخلفية ليد كما تتوفر بثمانية ألوان مختلفة .

كما تأتي السيارة بخزان وقود أسفل المقاعد الأمامية مما يوفر لها سعة تخزين خلفية كبيرة تجعلها رائدة في فئتها خاصة مع طي المقاعد الخلفية.

كما يتوفر للنسخة سبورت من السيارة نظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة بنظام وضوح عالى الدقة ومشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو.

وتظل محركات السيارة بدون تغيير وتشمل محرك 1.5 لتر i-VTEC رباعي الاسطوانات بقوة 130 حصان وتأتي بناقل مانيوال أو CVT.