  • الثلاثاء 1

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 أعوام لمروجي مقاطع أكل الزجاج والجمر

غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 أعوام لمروجي مقاطع أكل الزجاج والجمر

غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 أعوام لمروجي مقاطع أكل الزجاج والجمر
نايف السالم(صدى):

أكد مستشارون قانونيون أن فيديوهات المغامرات الخطيرة كأكل الزجاج والجمر، من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها بما لا يزيد عن خمسة أعوام سجنًا والغرامة بـ 3 ملايين ريالًا ومن المحتمل أن يتم العقوبة بالعقوبتين معًا.

وانتشرت في الفترة الأخيرة حسابات وهمية على موقع ” يوتيوب ” تروج لمقاطع أكل الزجاج والجمر؛ حيث أن معظم المتابعين من الأطفال والمراهقين، الذين تأثروا بتلك الأفعال وأبدوا رغبة في تقليدها؛ مما يعد خطرًا على أرواحهم.

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياريت يقوموا بهذه الغرامات ليحدوا من هذه الترويجات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *