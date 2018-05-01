غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 أعوام لمروجي مقاطع أكل الزجاج والجمر
أكد مستشارون قانونيون أن فيديوهات المغامرات الخطيرة كأكل الزجاج والجمر، من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها بما لا يزيد عن خمسة أعوام سجنًا والغرامة بـ 3 ملايين ريالًا ومن المحتمل أن يتم العقوبة بالعقوبتين معًا.
وانتشرت في الفترة الأخيرة حسابات وهمية على موقع ” يوتيوب ” تروج لمقاطع أكل الزجاج والجمر؛ حيث أن معظم المتابعين من الأطفال والمراهقين، الذين تأثروا بتلك الأفعال وأبدوا رغبة في تقليدها؛ مما يعد خطرًا على أرواحهم.
طلال[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياريت يقوموا بهذه الغرامات ليحدوا من هذه الترويجات