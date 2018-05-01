غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 أعوام لمروجي مقاطع أكل الزجاج والجمر

نايف السالم(صدى):

أكد مستشارون قانونيون أن فيديوهات المغامرات الخطيرة كأكل الزجاج والجمر، من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها بما لا يزيد عن خمسة أعوام سجنًا والغرامة بـ 3 ملايين ريالًا ومن المحتمل أن يتم العقوبة بالعقوبتين معًا.

وانتشرت في الفترة الأخيرة حسابات وهمية على موقع ” يوتيوب ” تروج لمقاطع أكل الزجاج والجمر؛ حيث أن معظم المتابعين من الأطفال والمراهقين، الذين تأثروا بتلك الأفعال وأبدوا رغبة في تقليدها؛ مما يعد خطرًا على أرواحهم.