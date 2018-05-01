مصادر: إيران تسعى للصلح مع المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف الكاتب الروسي إيغور سوبوتين، في مقال له، عن عزم إيران على الصلح مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وجود اقتراحات إيرانية؛ لتشكيل كتلة خليجية جديدة والتخلي عن فكرة العداء مع المملكة.

ووفقًا لما قاله ” سوبوتين ” ، فإن إيران أنشئت صيغة تفاوض جديدة؛ لمنع غياب الحوار بمنطقة الخليج والتخلي عن نموذج العداء مع المملكة.

وفي ذات السياق أيضًا، أوضح مدير الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية الابتكارية والخبير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمونوف، أن الوضع الإيراني سيء للغاية، فعلى الرغم من نجاحها في توسيع نفوذها في ” العراق، سوريا، لبنان ” ، إلا أن لإيران منصة اقتصادية ضيقة للغاية في يوم من الأيام قد تنهار.