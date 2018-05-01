” الزكاة والدخل ” تكشف عن المؤسسات التي تعفى من الضريبة والزكاة

عادل الحربي(صدى):

كشف أكرم الطوال، مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، عن المؤسسات التي تعفى من الضريبة والزكاة، حيث أشار إلى أن المؤسسات ” الخاسرة أو المفلسة ” ، تعفى من الوعاء الزكوي أو الضريبي.

ولفت ” الطوال ” ، إلى أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان، تحسم كمصاريف بشروط محددة، تتمثل في أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، وأن تكون هذه المصاريف مؤيدة بمستندات، كما هو حال المصاريف الأخرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان ” آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” في غرفة الشرقية، أمس الاثنين، التي ذكر فيها ” الطوال ” ، أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، مشيرًا إلى أنه لكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي.

وأوضح مدير المراجعة بـ ” الزكاة والدخل ” ، أن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيمًا خارج المملكة، وله نشاط اقتصادي في الداخل، أو لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يومًا على الأقل في السنة.

فيما أكد ” الطوال ” ، أن أسعار ضريبة الدخل هي سعر نسبي واحد 20% على دخل الأفراد والشركات، مبينًا أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تتم وفق نظام تتمثل أهم مميزاته في الوضوح والشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة.