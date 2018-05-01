وظائف شاغرة للجنسين بمركز التواصل الحكومي

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، التابع لوزارة الثقافة والإعلام، وظائف شاغرة للمتميزين من الرجال والنساء في المجالات الإبداعية والتسويقية والمحتوى الرقمي، والموضحة على النحو التالي:

– كتابة المحتوى الإبداعي.

– صنع محتوى للمنصات الرقمية.

– كتابة السيناريو.

– إنتاج وكتابة القصص الخبرية.

– البحث ببراعة.

– التسويق الإلكتروني.

– إدارة الحسابات.

– تخطيط المحتوى.

– إعداد التقارير.

– الرصد وتحليل الأداء.

– تنظيم الفعاليات.

وأوضح المركز، أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية والعربية، ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]