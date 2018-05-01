وظائف شاغرة للجنسين بمركز التواصل الحكومي
يوفر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، التابع لوزارة الثقافة والإعلام، وظائف شاغرة للمتميزين من الرجال والنساء في المجالات الإبداعية والتسويقية والمحتوى الرقمي، والموضحة على النحو التالي:
– كتابة المحتوى الإبداعي.
– صنع محتوى للمنصات الرقمية.
– كتابة السيناريو.
– إنتاج وكتابة القصص الخبرية.
– البحث ببراعة.
– التسويق الإلكتروني.
– إدارة الحسابات.
– تخطيط المحتوى.
– إعداد التقارير.
– الرصد وتحليل الأداء.
– تنظيم الفعاليات.
وأوضح المركز، أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية والعربية، ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]
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