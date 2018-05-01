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وظائف شاغرة للجنسين بمركز التواصل الحكومي

وظائف شاغرة للجنسين بمركز التواصل الحكومي
فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، التابع لوزارة الثقافة والإعلام، وظائف شاغرة للمتميزين من الرجال والنساء في المجالات الإبداعية والتسويقية والمحتوى الرقمي، والموضحة على النحو التالي:

– كتابة المحتوى الإبداعي.
– صنع محتوى للمنصات الرقمية.
– كتابة السيناريو.
– إنتاج وكتابة القصص الخبرية.
– البحث ببراعة.
– التسويق الإلكتروني.
– إدارة الحسابات.
– تخطيط المحتوى.
– إعداد التقارير.
– الرصد وتحليل الأداء.
– تنظيم الفعاليات.

وأوضح المركز، أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية والعربية، ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]


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