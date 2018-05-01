بالفيديو.. أغرب حفلات الزفاف في روسيا

موسكو(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجنماعي ، مقطع فيديو يرصد أغرب حفلات الزفاف على الإطلاق في روسيا .

وأظهر مقطع الفيديو عروس تشعل وشاحها بالنيران خلال جلسة تصوير، في حين التقط زوجان صورهما في الحمام.

إلى جانب تفضيل زوجين الذهاب إلى متجر لشراء الكرنب في حفل زفافهما، ووجهت عروس بندقية في وجه عريسها، بينما حمل عريس حذاء زوجته بفمه وزحف على الأرض.