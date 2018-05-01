بالفيديو.. أغرب حفلات الزفاف في روسيا
تداول وراد مواقع التواصل الاجنماعي ، مقطع فيديو يرصد أغرب حفلات الزفاف على الإطلاق في روسيا .
وأظهر مقطع الفيديو عروس تشعل وشاحها بالنيران خلال جلسة تصوير، في حين التقط زوجان صورهما في الحمام.
إلى جانب تفضيل زوجين الذهاب إلى متجر لشراء الكرنب في حفل زفافهما، ووجهت عروس بندقية في وجه عريسها، بينما حمل عريس حذاء زوجته بفمه وزحف على الأرض.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجاء عدم تشغيل الفديو لوجود مقاطع مخله بالادب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10266 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح كلام الأخ ابو عبدالله 747 .
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ألمعرس وألعروس و ألمعازيم معبين ألطاسه بنزين خمسه وتسعين .⛽️.
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ههههههههههههه.😅😁😂😅😁😂.ههههههههههههه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27624 ] نشر منذ 1 ساعة
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ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4600 ] نشر منذ 1 ساعة
قرررررف 😷🤢 ههههههههههههه