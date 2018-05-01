حقيقة فيديو اللحظات الأولى لحريق المركز التجاري بجدة

نايف السالم(صدى):

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو قيل أنه للحظات الاولى للحريق الذي أندلع أول أمس الأحد في مركز حمادة للتسوق في حي الحمراء بمحافظة جدة.

ويظهر في المقطع متسوق داخل المركز متسوق في حالة من الارتباك، قبل أن يقوم بإدخال يده في كرتون، ثم سرعان ما لاذ بالفرار، لتندلع النار بعد ذلك في السوق تدريجيا.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه لا يخص حريق المركز التجاري في جدة، خاصة أن هناك مصادر أكدت أن الحريق قضى على المركز التجاري بالكامل .

وكان الدفاع المدني بمحافظة جدة أعلن عن وجود شبهة جنائية وراء حادثة حريق المركز التجاري بحي الحمراء بجدة، مؤكدًا توصله للمتسبب بالحريق، لكنه يمنع الإدلاء بأي معلومات حاليًا.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن هناك كثيرًا من القرائن التي تخدم سير التحقيق، حيث تم التوصل إلى نقطة بداية الحريق، والذي بدأ منها مسار التحقيق يتضح أكثر.