حقيقة فيديو اللحظات الأولى لحريق المركز التجاري بجدة
تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو قيل أنه للحظات الاولى للحريق الذي أندلع أول أمس الأحد في مركز حمادة للتسوق في حي الحمراء بمحافظة جدة.
ويظهر في المقطع متسوق داخل المركز متسوق في حالة من الارتباك، قبل أن يقوم بإدخال يده في كرتون، ثم سرعان ما لاذ بالفرار، لتندلع النار بعد ذلك في السوق تدريجيا.
وبالتحقق من المقطع تبين أنه لا يخص حريق المركز التجاري في جدة، خاصة أن هناك مصادر أكدت أن الحريق قضى على المركز التجاري بالكامل .
وكان الدفاع المدني بمحافظة جدة أعلن عن وجود شبهة جنائية وراء حادثة حريق المركز التجاري بحي الحمراء بجدة، مؤكدًا توصله للمتسبب بالحريق، لكنه يمنع الإدلاء بأي معلومات حاليًا.
وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن هناك كثيرًا من القرائن التي تخدم سير التحقيق، حيث تم التوصل إلى نقطة بداية الحريق، والذي بدأ منها مسار التحقيق يتضح أكثر.
ماجد[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله يظهر أنه بفعل فاعل فعلا
عمار[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله ليش !!
همس[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل ارواح الناس أصبحت بالساهل
خالدكم[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا بالكويت بمركز تسوُّق تابع لجمعية تعاونية؟؟؟ موجود على النت .
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
الله يعطيكم على نياتكم جميعا
بالله ما احد عارف حل اللغز انا أقول لكم بس لا احد يدري؟
تم افتعال الحريق من اجل الحصول على كامل التامين
الراجل عمل حسبه بسيطه
وقال احرق المركز وزوجة حمادة بعد واخذ مبلغ التامين يعادل 10 جمادة
اس اس السلام علييييكم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27621 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يستر