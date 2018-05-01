” العيسى ” يعترف بسوء التغذية المدرسية
اعترف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بسوء التغذية التي تقدم في المدارس، مؤكدًا أنها لا تليق بمستوى مدارسنا إذ ما زالت دون المأمول، لافتًا إلى أن موضوع التغذية المدرسية من الموضوعات المهمة الحيوية، وسيتم تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية ضمن شركات تطوير القابضة.
وأكد ” العيسى ” أن مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية هو أولى خطوات الوزارة لتحسين جودة التغذية في مدارس المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة ستطبق تجربة في 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي القادم في التغذية المدرسية بهدف الكشف عن الكثير من الجوانب التشغيلية والصحية وواقع التغذية في المدارس.
وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى حلول جذرية، وستكون الاستثمارات في مجال التغذية المدرسية جاذبًا للكثير من المؤسسات والشركات، للاستثمار بهذا المجال.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10065 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن نعرف هذا الشيء من زمااااااااااااااااااااااااااااااااان
غريبه يا العيسى لم تعرف ذلك الا الآن
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 39 دقيقة
معالي الوزير العيسى حفظه الله ورعاة
يتعرض لحملة عشواء حملة لا تبقي ولا تذر
بقيادة الا خونجية والمتشددين ذو الغلو دينيا وفكريا
نصيحة لك معالي الوزير ولست انا الذي ينصحك
ولكن تذكر سيدي معالي الوزير
ان نبي الله سليمان عليه السلام انصت وتواضع وتبسم
من كلام نملة فانت لست خيرا من نبي الله سليمان عليه السلام
والنملة ليست خيرا مني عذآب الرحيل
لذا ارعني بصرك وسمعك
غربل قيادة بعض مدراء التعليم
ضع حتى امرأة تمكسك زمام ادارة تعليم
شريطة ان لايكون لديها توجه حزبي
طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية حرسها الله
ابداً مع وزارة الداخلية تبادل معلومات عن كل من يشتبه
ان لهم نشاط او فكر اخو نجي خاصة هم والله الأفاعي السامة
قصهم قبل ان يقصوك بالتحريض والبلبلة ضدك
اصلح بطانتك اختار بطانة لا تغيبك عن الواقع
الذي يدور من حولك
بطانة تغلب الجانب الوطني ع اهدافها الشخصية
والمتاجرة بالدين كذبا وزورا من اجل اهدافهم الحزبية
معالي الوزير لا تأمن جانب من يعضك بالوعظ وا لإ رشاد
وعلى ملامحة الورع والتقوى فقد جاء اخوة نبي الله يوسف
اباهم عشاء يبكون ان الذئب اهله وهم يكذبون
بل استمع الى من يقرأ عليك قوله تعالى
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً}
معالي الوزير انت اديت القسم العظيم
امام سيدي ولي امرنا حفظه الله ولا شك عندي فيك انك اهل للقسم
وانه لقسم لو تعلمون عظيم