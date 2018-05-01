” العيسى ” يعترف بسوء التغذية المدرسية

عادل الحربي(صدى):

اعترف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بسوء التغذية التي تقدم في المدارس، مؤكدًا أنها لا تليق بمستوى مدارسنا إذ ما زالت دون المأمول، لافتًا إلى أن موضوع التغذية المدرسية من الموضوعات المهمة الحيوية، وسيتم تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية ضمن شركات تطوير القابضة.

وأكد ” العيسى ” أن مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية هو أولى خطوات الوزارة لتحسين جودة التغذية في مدارس المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة ستطبق تجربة في 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي القادم في التغذية المدرسية بهدف الكشف عن الكثير من الجوانب التشغيلية والصحية وواقع التغذية في المدارس.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى حلول جذرية، وستكون الاستثمارات في مجال التغذية المدرسية جاذبًا للكثير من المؤسسات والشركات، للاستثمار بهذا المجال.