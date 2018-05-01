على غرار جدة.. عودة ” المعسلات ” لفنادق ومطاعم داخل الرياض
تدرس الشئون البلدية والقروية، إمكانية السماح بتقديم ” المعسلات ” في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض، وذلك في أطار سعي الوزارة لمعالجة أزمة التباين بين ضوابط الأمانات التابعة لها.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الوزارة؛ لمواجهة عدة تحديات، كالحد من انتشار التدخين بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة؛ نتيجة الأمراض الناجمة عنه، بالإضافة لاختلاف موقف المجتمع من خطوة السماح بتقديم ” المعسلات ” في الفنادق والمطاعم، ومدى تأثير ذلك على نمو قطاعي الفندقة والأغذية.
يجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي مشابهة لما هو متبع به في ” جدة ” ، حيث يسمح للشباب بتدخين ” الشيشة ” وفق ضوابط واشتراطات.
طلال[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب الحد فعلا من التدخين لاثاره السلبيه جدا
رند[ عدد التعليقات: 9047 ] نشر منذ 2 ساعتين
تدرس الشئون البلدية والقروية، إمكانية السماح بـ[ الموت ] البطئ.. وتضييع المال في نفث دُخان.
نسأل الله العافية لكل مُبتلى بهذا السم الزعاف.
ابو زياد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 2 ساعتين
كنت قبل عدة ايام في جدة في ابحر الشمالية بالتحديد وكنت مدعو لطعام العشاء في مطعم 5 نجوم يسمي الاموي طبعا المطعم ديكورته الدخلية والخارجية فخمة جدا وحتي جلساته وطاولاتها وعمال المطعم في قمة الاناقة لاكن الذي عكر مزاجي هناك زاوية في المطعم للمدخنيين المعسليين طبعا اثناء تناولنا طعام العشاء الفاخر رغم اننا في زاوية اخري لغير المدخنيين لاكن رائحة الدخان والمعسل قوية انتشرت في ارجاء المطعم تناولت وجبة العشاء واعتذرت لزملائي بعدم استطاعتي الجلوس في هذا المطعم بسبب رائحة دخان المعسلات التي تسبب لي الربو
ام ناريمن[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشين منظر النساء وهم يدخنون المعسل والشيشة والتتتن استبدلو رائحة العطور والبرفانات والمسك والعود بهذه القاذورت النته تصبح المرأة المدخنه مسترجلة بوية تختفي انوثتها ورومنسيتها مع رائحة المعسلات والشيشة غير انها مسببه لامراض الصدرية والقلب واخيرا والعياذ بالله السرطان
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 1 ساعة
تدخين الشيشة والمعسل في المناطق المغلقة المكيفة تسبب الامراض للاخرين ايضا اتمني من الامانات التصريح فقط للمطاعم تدخين الشيشة والمعسل في المناطق المفتوحة حتي لايتسبب بضرر الاخرين
فقير الله[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيشة والمعسل موجودة في اماكن كثيرة
إذا بيسمح فيها وفق ضوابط صحية وترفيهية
خلوا الناس تفخر في الانفتاح والحرية التنفسية
بلا قيود خلوا المواطن يستانس ببلده ويصرف افلوسه فيها
ويخفون من السفر اللي يقصم الظهر
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 42 دقيقة
اغلب البيوت السعودية فيها مدخنين سواء زقاير او معسل وهذا الخبر يفرحهم خاصة الشباب منهم لانهم النسبة الأكبر من المدخنين والله تدلعوا الشباب
جود[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 40 دقيقة
اييي حلوووو والله عشان نعسل ههههههههه
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 36 دقيقة
جود عسلي
وعندي شور حلو لك
خليك ديمقراطية وبكا اريحيو حتى تشعرين بالنكهة الحقيقة
مع الديمقراطية شرط
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 35 دقيقة
جود عسلي
وعندي شور حلو لك بعد
خليك ديمقراطية وبكل اريحية
حتى تشعرين بالنكهة الحقيقة
مع الديمقراطية شرط
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 7 دقائق
جده النساء يدخنون اكثر من الرجال وعالمكشوف
الرياض البنات يدخنون بالدس