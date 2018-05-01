على غرار جدة.. عودة ” المعسلات ” لفنادق ومطاعم داخل الرياض

عادل الحربي(صدى):

تدرس الشئون البلدية والقروية، إمكانية السماح بتقديم ” المعسلات ” في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض، وذلك في أطار سعي الوزارة لمعالجة أزمة التباين بين ضوابط الأمانات التابعة لها.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الوزارة؛ لمواجهة عدة تحديات، كالحد من انتشار التدخين بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة؛ نتيجة الأمراض الناجمة عنه، بالإضافة لاختلاف موقف المجتمع من خطوة السماح بتقديم ” المعسلات ” في الفنادق والمطاعم، ومدى تأثير ذلك على نمو قطاعي الفندقة والأغذية.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي مشابهة لما هو متبع به في ” جدة ” ، حيث يسمح للشباب بتدخين ” الشيشة ” وفق ضوابط واشتراطات.