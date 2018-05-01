نهاية مروعة لفتيات يلتقطن سيلفي من أعلى جسر

متابعات(صدى):

تعرضت 3 فتيات لحادث مؤسف ، حيث اٌصيبن بكسور بالغة بعد سقوطهن من ارتفاع 9 أمتار أثناء التقاط سيلفي.

وقع الحادث المروع على جسر سكة حديد فوق نهر كايس في المنطقة الشمالية الشرقية من كاستيلو دي بياوي، حيث انهار الجسر فجأة عندما كانت الفتيات يلتقطن ” سيلفي ” .

وعلقت السلطات المحلية ب كاستيلو دي بياوي ، على الواقعة ، وقالت إن الجسر يُستخدم كخط سكة حديد رغم أنه متهالك، وكانت الفتيات يلتقطن صورًا عندما انهار الجسر وسقطن على الأرض.

ولحسن الحظ، نجت الفتيات الثلاث وأُنقذن بمساعدة خدمات الطوارئ.