نهاية مروعة لفتيات يلتقطن سيلفي من أعلى جسر
تعرضت 3 فتيات لحادث مؤسف ، حيث اٌصيبن بكسور بالغة بعد سقوطهن من ارتفاع 9 أمتار أثناء التقاط سيلفي.
وقع الحادث المروع على جسر سكة حديد فوق نهر كايس في المنطقة الشمالية الشرقية من كاستيلو دي بياوي، حيث انهار الجسر فجأة عندما كانت الفتيات يلتقطن ” سيلفي ” .
وعلقت السلطات المحلية ب كاستيلو دي بياوي ، على الواقعة ، وقالت إن الجسر يُستخدم كخط سكة حديد رغم أنه متهالك، وكانت الفتيات يلتقطن صورًا عندما انهار الجسر وسقطن على الأرض.
ولحسن الحظ، نجت الفتيات الثلاث وأُنقذن بمساعدة خدمات الطوارئ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46454 ] نشر منذ 3 ساعات
مايشوفن شر ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3478 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتبهن بعض الطيحات تشق الجيب خصوصاً لو كان جديد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8636 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يسقي بعض السيلفيات☺😁
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10065 ] نشر منذ 1 ساعة
نهايه بايدي الضحايا