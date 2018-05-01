توظيف 40 ألف مواطن في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

علي القحطاني(صدى):

أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، عن مشروع لتدريب مليون طالب وطالبة في الرقمنة والبرمجة قبل نهاية العام الحالي 2018.

وأوضح آل ثنيان أن هناك خطة لتوظيف 40 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول 2020، كما أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي الاتصالات والتعليم تعمل على إدخال الرقمنة إلى المناهج الدراسية في التعليم العام.

وأكد الدكتور أحمد آل ثنيان أن 35% من الوظائف الحالية ستختفي أمام التقنية خلال الخمسة سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هناك برامج لدعم توظيف العائدين من الابتعاث في الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.