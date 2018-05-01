” الريتز كارلتون ” يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض وجدة
كشف فندق الريتز كارلتون، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والمهنية في الرياض وجدة، بعدة شروط، ومتطلبات.
وأوضح الفندق أن الوظائف المتاحة بـ ” جدة ” تحت مسمى:
-رجل أمن ،بشرط توافر مهارات في التواصل والإنتباه لأدق التفاصيل مع القدرة على التصرف بحكمه في المواقف العصيبة والحفاظ على السلوك المهني.
-مقدم قهوة، بشرط اللباقة ومهارات في التواصل.
-موظف علاقات الضيوف / النزلاء ، شرط شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة في نفس المجال.
وبالنسبة للوظائف المتاحة بالرياض:
-مساعد طاهي أول – مطعم العرجون – الرياض ، بشرط وجود خبرة في إعداد الوجبات الخاصة أو البديلة ومعرفة باستخدام الأفران والشوايات والمحامص وثلاجات التبريد المخصصة للمطاعم.
-رجل أمن ،شرط وجود مهارات في التواصل والإنتباه لأدق التفاصيل مع القدرة على التصرف بحكمه في المواقف العصيبة والحفاظ على السلوك المهني.
-طاهي رئيس قسم – مطعم العرجون ، بشرط خبرة في إعداد الوجبات الخاصة أو البديلة مع خبرة إشرافية في مجال الطبخ والتقديم.
-موظف علاقات الضيوف / النزلاء ، شرط شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة في نفس المجال.
-كاشير مطعم ،المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة سنة في نفس المجال.
– إداري موارد بشرية ، المتطلبات: دبلوم فأعلى في تخصص الإدارة أو الموارد البشرية مع خبرة مناسبة في نفس المجال.
ولفت الفندق إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من هنا
ماجد[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 2 ساعتين
الريتز كارلتون من افضل الاماكن التي تهتم بموظفيها
خديجه[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل يوجد بها وظائف فارغه للسيدات ؟!