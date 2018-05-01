الهلال الأحمر يخفف ضغوط منسوبيه بـ ” البلاي ستيشن “

علي القحطاني(صدى):

دافعت هيئة الهلال الاحمر عن الانتقادات التي وجهت لها حول تزويد مراكزها الاسعافية بألعاب إلكترونية و ” بلاي ستيشن ” ، موضحة أنها تعمدت وضع ألعاب إلكترونية ووسائل ترفيهية في مراكزها الإسعافية، بهدف تخفيف الضغوط النفسية على منسوبيها.

وأكدت الهيئة في بيانِ لها، أنها حرصت على تحسين بيئة العمل في المراكز الإسعافية، من خلال توفير الوسائل الترفيهية التي تساعد على التخفيف من حجم الضغوط النفسية التي يعيشها منسوبو الهيئة في المراكز الإسعافية، وذلك نتيجة مباشرتهم للحالات الطارئة، ولما يشاهدونه من مناظر بشعة نتيجة الحوادث.

ولفتت الهيئة، إلى أن عدد من الدراسات التي قام بها المتخصصون قد توصلت لضرورة توفير الوسائل الترفيهية للمسعفين، وهو إجراء معمول به في كافة القطاعات التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الطارئة، والشركات العالمية في مختلف دول العالم، وذلك بما لا يتعارض مع أدائهم للعمل الذي يقومون به، مشيرة إلى أن وقت العمل الرسمي للفرق الإسعافية بالهيئة هو 12 ساعة في اليوم.

فيما أكدت هيئة الهلال الأحمر، أن كل ما وجه إليها من نقد، ما هو إلا مغالطات وإساءات غير مبررة، بقصد الإثارة الإعلامية غير الهادفة فقط، دون أي التزام بمهنية العمل الإعلامي.