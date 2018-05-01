الموعد النهائي لاعتماد حركة النقل الخارجي للمعلمين
أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، صدور حركة النقل في موعدها خلال 3 أسابيع، وأنه لا صحة لما يُنشر من جهات غير مختصة عن تحديد أوقات أخرى ، مُحددة السابع من شهر رمضان موعدًا نهائيًا لاعتماد حركة النقل الخارجي.
وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استبعاد من حالته ” ليس على رأس العمل ” بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث إلى آخره.
وأشارت إلى أنها وفرت خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام ” نور ” بآلية واضحة وسهلة الإجراء، إلى جانب وضع أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه في الحركة، من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته، وكذلك المنتظرين عليها، وترتيبه بينهم.
رفع الصوت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
كثيرا في مناطق العمل يرفع صوته جَهْرًا بشكل مُلفت ومزعج والقران حثنا على خفض الصوت واخفض وأغض من صوتك. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لما فيه من الأدب والأدب قبل العلم خصوصا ان التعليم وغيره ليس موقع برفع الأصوات وتعاليها على بعض وجدل لذلك نود إنزال تعميم بعدم رفع الصوت داخل أماكن العمل لما فيه من تاثيرات سلبيه ولحفظ الذوق العام ورفع الصوت معروفه اماكنه