الموعد النهائي لاعتماد حركة النقل الخارجي للمعلمين

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، صدور حركة النقل في موعدها خلال 3 أسابيع، وأنه لا صحة لما يُنشر من جهات غير مختصة عن تحديد أوقات أخرى ، مُحددة السابع من شهر رمضان موعدًا نهائيًا لاعتماد حركة النقل الخارجي.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استبعاد من حالته ” ليس على رأس العمل ” بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث إلى آخره.

وأشارت إلى أنها وفرت خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام ” نور ” بآلية واضحة وسهلة الإجراء، إلى جانب وضع أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه في الحركة، من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته، وكذلك المنتظرين عليها، وترتيبه بينهم.