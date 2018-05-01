بالفيديو..الشبيلي يجيب على سؤال ” هل يأخذ المخمور حكم المجنون ؟ “

علي القحطاني (صدى):

أجاب الشيخ يوسف الشبيلي، على تساؤل أحد الأشخاص، حول هل يأخذ المخمور حكم المجنون، موضحًا الفرق بينهما.

وأكد الشبيلي خلال برنامج ” يستفتونك ” أن الحكم على المخمور يختلف عن حكم المجنون، مشيرًا إلى أن المجنون ذهب عقله ومرفوع عنه القلم بدون اختياره أو إرادته.

واستشهد الشبيلي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل “.

وقال : ” لكن المخمور مذنب ومخالفا للشرع بإرادته” ، لافتا إلى أن بعض الاحكام الشرعية متعلقة بالعقل وتطلب كمال الإرادة، مثل أن طلاق السكران لا يؤخذ به.