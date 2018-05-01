بالفيديو..الشبيلي يجيب على سؤال ” هل يأخذ المخمور حكم المجنون ؟ “
أجاب الشيخ يوسف الشبيلي، على تساؤل أحد الأشخاص، حول هل يأخذ المخمور حكم المجنون، موضحًا الفرق بينهما.
وأكد الشبيلي خلال برنامج ” يستفتونك ” أن الحكم على المخمور يختلف عن حكم المجنون، مشيرًا إلى أن المجنون ذهب عقله ومرفوع عنه القلم بدون اختياره أو إرادته.
واستشهد الشبيلي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل “.
وقال : ” لكن المخمور مذنب ومخالفا للشرع بإرادته” ، لافتا إلى أن بعض الاحكام الشرعية متعلقة بالعقل وتطلب كمال الإرادة، مثل أن طلاق السكران لا يؤخذ به.
#يستفتونك مع الشيخ يسوف الشبيلي@khalovhalahmari @yalshubaily
هل يأخذ المخمور حكم المجنون ؟https://t.co/y7NIrVxo5g pic.twitter.com/zrMPMWQLEc
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٣٠ أبريل ٢٠١٨
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبلانا
بعضهم يشرب الخمر ام الكبائر والعياذ بالله
ويقتل ويزني بحجة انه فاقد العقل
ولكن شرع الله المطهر له وامثاله
حسب اقول كثير من العلماء ان شارب الخمر ان قتل يقتل
لأنه قبل شربه للخمر كان يعلم ان هذا المسكر يفقد العقل
فلا حجة امام أي شخص انا يا قاضي لم اكن في عقلي
كنت تحت تأثير المسكر لا بل جز رقبتك واجب
لكي تكون عبرة وعظة لغيرك
نسأل الله السلامة والعافية
qlq[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 41 دقيقة
ارتفع مؤشر الفقيدة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46452 ] نشر منذ 17 دقيقة
السطران اشد عقاب من من يفعل وهو بكامل وعيه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46452 ] نشر منذ 9 دقائق
السكران ,,,^^