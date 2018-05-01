أعضاء بالشورى: المرأة تستطيع المشاركة الحربية
تأكيدًا على أن المرأة تستطيع أن تثبت جدارتها في شتى المجالات، أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن المرأة تستطيع المشاركة الحربية، ما لم تكن في الصف الأول بالقتال.
وأعرب أعضاء الشورى عن تطلعهم إلى تمكين المرأة من الترقي وظيفيا من جندي إلى أعلى الرتب العسكرية كرتبة ضابط أو رائد أو عقيد وعميد ولواء.
وأوضحت الدكتورة إقبال درندري أنه من المهم تمكين المرأة من القيام بدورها الحيوي في العمل العسكري والأمني كاملا.
وأشارت درندري إلى أن المرأة السعودية نجحت في التدرج في الترقيات الوظيفية العسكرية والأمنية، حيث ترقت في رتب الأفراد من رتبة جندي إلى عريف ووكيل رقيب إلى رئيس رقباء.
ولفتت إلى أن المرأة السعودية عملت منذ زمن في رتب عسكرية متنوعة منها مكافحة المخدرات، والسجون، والبحث الجنائي والتفتيش، وحرس الحدود، والحراسات الأمنية،لكن ما زالت نوعية هذه الوظائف محدودة ورغم الدعم والتدريب المقدم لها إلا أن حظها في الترقيات العسكرية محدود أيضا برتب الأفراد.
ابوهيف[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلا بالعيال
الغامدي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي تستطيع انتم ماتستطيعون
العتيبي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من التجربة من المفترض ياخذون عضوات مجلس الشوري الى الجبهه مدة اسبوع واحد فقط وبعد ذلك يطرحو الموضوع لتصويت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة
قا من أمرك قال من نهاك… رؤس حان قطافها ..العاطلين من الرجال عندنا أكثر من شعب بعض الدول …مسخرة ما بعدها مسخرة…
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 ساعة
جميع الحروب التي مررررت على الكره الارضيه تكون النساء عضواً فيها
اولاً : لمعالجة المصابين من المقاتلين
ثانياً : يقمن بعمل الوجبات الغذائية للمقاتلين
ثالثاً : ……………………………………………………….. الخ
حسن[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش لا، الي يبغا يرتاح من زوجته يرسلها للجبهه هههههه
انا معك الفكره و بقوة
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10401 ] نشر منذ 47 دقيقة
وع 😅😅 عز الله رحنا فيهاااا
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3471 ] نشر منذ 38 دقيقة
طالما انها تستطبع حمل السلاح فما المانع-
qlq[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 33 دقيقة
ليه يادرندرى