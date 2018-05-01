معلم يطارد الطلاب بالعصا..و ” حقوق الإنسان ” تعلق

ابها(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول قيام معلم بمطاردة طلاب بالعصا في عسير، وجراء ذلك قام وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة المدرسة المذكورة بالمقطع.

وتم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة للتأكد مما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وقابل الوفد الطالب الذي ظهر في المقطع وكأنه يتعرض للضرب، والطالب الذي قام بالتصوير، المعلم الذي ظهر في المقطع.

وتأكد الوفد أن المقطع ” عفوي “، ولم يكن هناك عنف بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن المعلم ممن يثني عليه الجميع، كما أنه قريب جدا ومحبوب من زملائه والطلاب.