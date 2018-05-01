معلم يطارد الطلاب بالعصا..و ” حقوق الإنسان ” تعلق
أظهر مقطع فيديو متداول قيام معلم بمطاردة طلاب بالعصا في عسير، وجراء ذلك قام وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة المدرسة المذكورة بالمقطع.
وتم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة للتأكد مما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وقابل الوفد الطالب الذي ظهر في المقطع وكأنه يتعرض للضرب، والطالب الذي قام بالتصوير، المعلم الذي ظهر في المقطع.
وتأكد الوفد أن المقطع ” عفوي “، ولم يكن هناك عنف بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن المعلم ممن يثني عليه الجميع، كما أنه قريب جدا ومحبوب من زملائه والطلاب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16733 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه
المعلم فاضي ولا عنده شغل
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 38 دقيقة
ترى المدرس في النهاية إنسان … مو عشان في فئة من المدرسين غلطوا .. انه كل المدرسين سيئين .. لا بلعكس المدرس مفروض نوقف معاه و نشد على يده .. وفي بعض المدرسين الله يهديهم .. التدريس من صوب و هو من صوب ..
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 14 دقيقة
ابو عمار تعال خذ لفه اثناء انصراف طلاب المرحلة الثانوية بعدها تعرف نعمة الله عليك انك لست معلم في زمن تخلى عنه وزيره الذي ابرز انجازاته الجرب