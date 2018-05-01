تحذير لأهالي 6 مناطق من التقلبات الجوية

عادل الحربي (صدى):

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان عددٍ من مناطق بالمملكة، بتقلبات جوية.

وأوضح الإنذار المبكر أن كل من ” حبونا والأجزاء المجاورة” بمنطقة نجران، ستتعرض إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ،تبدأ في الثانية ظهرًا، وتنتهي في التاسعة من مساء نفس اليوم.

ووجه الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً على ” فيفا- الدائر- الريث-العارضة” بمنطقة جازان، و”أبها – سراة عبيدة – تثليث – ظهران الجنوب -بيشة والأجزاء المجاورة” بمنطقة عسير، محذراً من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وحذر من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على الباحة ، مبيناً أن هذه الحالة تبدأ في الثانية عشر ظهراً، وتنتهي في التاسعة من مساء نفس اليوم.

وفيما يخص منطقة الجوف بمناطق ” القريات -طبرجل والأجزاء المجاورة ” و” ،رنية- تربة -الخرمة -مرتفعات المنطقة ” بمنطقة مكة المكرمة، ستتعرض لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وقد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

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