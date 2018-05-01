نصف مليون ريال جوائز للتميز في ساعة النشاط غير الصفي

حمود العنزي (صدى):

بعدما أصدر وزير التعليم أحمد العيسى قرارًا في بداية العام الدراسي الجاري بتخصيص 4 ساعات أسبوعيًا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، تنظم الوزارة ،اليوم الثلاثاء، بمقرها بالرياض حفل جوائز التميز في ساعة النشاط غير الصفي، والتي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال.

ويأتي ذلك برعاية وزير التعليم أحمد العيسى، على أن تكون الجوائز على النحو التالي: 50 ألف ريال لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة ،و15 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة السابعة والثامنة ،والتاسعة والعاشرة ،و10 ألاف ريال لكل قائد مدرسة فاز منها معلم بإحدى جوائز المسابقة، و10 آلاف ريال لكل رائد نشاط فازت مدرسته بإحدى جوائز المسابقة.

وتهدف ” ساعة النشاط ” لتنفيذ الأنشطة غير الصفية ،إلى بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.