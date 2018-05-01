الترحيل و500 جلدة..تفاصيل قضية ” ساحرة المساج “

علي القحطاني(صدى):

استغلت عاملة مساج سذاجة مجموعة من الزوجات يبحثن عن حلول للحفاظ على أزواجهن من خيانتهن أو زواج الثانية، بأعمال السحر والدجلوالشعوذة، مستنفذة أموالهن.

ومن جانبه أيدت محكمة الاستئناف بجدة حكما صادرًا بحق العاملة بالسجن عامًا ،والجلد 500 جلدة ،والترحيل إلى بلادها، في تهم ممارسة أعمال الشعوذة والسحر، وإغراء النساء بعد استنزاف أموالهن بحجة إجراء أعمال سحرية لهن، وشعوذة لأزواجهن كي لا يقوموا بخيانتهن.

واعترفت العاملة بصحة جميع ما كتب بملف قضيتها، وعن أسباب ارتكابها هذه الأعمال المنافية للشرع، بررت أن الدخل المالي من وراء هذه الأعمال جعلها أفضل ماديًا من العمل في مجالات عدة، وأكدت ما تم ضبطه معها في حقيبتها من أعمال سحر وشعوذة.