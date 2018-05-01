الترحيل و500 جلدة..تفاصيل قضية ” ساحرة المساج “
استغلت عاملة مساج سذاجة مجموعة من الزوجات يبحثن عن حلول للحفاظ على أزواجهن من خيانتهن أو زواج الثانية، بأعمال السحر والدجلوالشعوذة، مستنفذة أموالهن.
ومن جانبه أيدت محكمة الاستئناف بجدة حكما صادرًا بحق العاملة بالسجن عامًا ،والجلد 500 جلدة ،والترحيل إلى بلادها، في تهم ممارسة أعمال الشعوذة والسحر، وإغراء النساء بعد استنزاف أموالهن بحجة إجراء أعمال سحرية لهن، وشعوذة لأزواجهن كي لا يقوموا بخيانتهن.
واعترفت العاملة بصحة جميع ما كتب بملف قضيتها، وعن أسباب ارتكابها هذه الأعمال المنافية للشرع، بررت أن الدخل المالي من وراء هذه الأعمال جعلها أفضل ماديًا من العمل في مجالات عدة، وأكدت ما تم ضبطه معها في حقيبتها من أعمال سحر وشعوذة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16733 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه الساحره بتاع دجل ونصب واحتيال ولا تستحق العقاب لانها وجدت الكثير من المغفلات ناقصات العقول وهن من يستحق العقاب والجلد والسجن فلو لاهن لما امتهنت هذه الوسيله لكسب الاموال لذلك هن من جعلها تشتغل في هذه الاعمال المنافيه لشرع وهن من يجب معاقبتهن