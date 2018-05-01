وفاة معلمة وإصابة ابنتها في اصطدام جمل سائب بمركبتهم

ابها(صدى):

لقت معلمة في إحدى الروضات بمحافظة بيشة، مصرعها، في حادث تصادم أسفر عن وفاة سائقها وإصابة ابنتها.

وقع الحادث في الأسبوع الذي أسمته الوزارة بالأسبوع الحي، إثر اصطدام مركبتهم بجمل سائب في الطريق.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، أن المعلمة المتوفاة تعمل في روضة الغزالة التابعة لمحافظة تثليث، وقع لها حادث خارج وقت العمل.

واستقبلت إدارة التعليم ذوي المعلمة، وتم تجهيز إجراءات نقل الجثمان لأهلها، بينما ترقد ابنة المتوفاه في العناية المركزة في مستشفى الملك عبدالله وحالتها مستقرة.