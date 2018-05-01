عبدالرحمن بن مساعد: الجابر أخطأ بتولي تدريب الهلال مبكرًا

ماجد محمد(صدى):

أكد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، أن سامي الجابر الرئيس الحالي للنادي، أنه أخطأ بتولي تدريب الهلال مبكرًا، وأن الصواب كان بتدرجه حتى يصل إلى الهلال.

وأوضح بن مساعد في حواره ببرنامج ” يا هلا ” ، أنه يرفض بشدة مطالب إقالة سامي الجابر عندما كان حينها مدربًا للهلال، قائلا: ” سامي الجابر يملك خبرات كلاعب ومدرب، وهو أدرى بكواليس منظومة الهلال ، مايمنحه الأفضلية على غيره “.

واستعرض الأمير جوانب من حياته الخاصة وذكرياته في الطفولة مع والده، مبيناً أن نشأته في العاصمة اللبنانية بيروت علّمته قبول الاختلاف والرأي الآخر.

وحول طفولته قال : ” جئت المملكة من بيروت وعمري 8 سنين وتشكّلت الطفولة هناك، وهذا رسّخ في العقل الباطن قبول الاختلاف وقبول الآخر، والنشأة في فترة الطفولة كانت عادية بسيطة، كنا نسكن في شقة متوسطة الحجم ببيروت، وهذا ترك تأثيرا في النشأة عندي “.

وفيما يخص لقب ” الأمير ” قال: ” لم أستفد من اللقب ولا أستخدمه كثيرا، أنا في جميع تعاملاتي الشخصية عبدالرحمن بن مساعد فقط، وأعتز باللقب من جانب واحد: هو أنني ورثته من رجل عظيم أسّس مملكة عظيمة على الدين والعدل والمحبة هو الملك عبدالعزيز”، مؤكداً أن اللقب إن لم تضف له شيئا فهو عبء “..