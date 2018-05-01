مصر تدرج محمد مرسي وأبو تريكة بقائمة الإرهاب من جديد

القاهرة(صدى):

أصدرته محكمة جنايات القاهرة ، قرارا بإدراج 1529 شخصًا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.

ومن جانبه قال محاميان ومصدر قضائي لوكالة رويترز أمس الاثنين، إن حكم المحكمة الجديد، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة.

ووفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيًّا التحفُّظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبًا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.