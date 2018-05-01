” الرياضة ” تطالب رئيس النصر السابق بإيضاح حول طريقة صرف بعض المبالغ
طالبت الهيئة العامة للرياضة إدارة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، بتوضيح حول بعض المبالغ المالية وطريقة صرفها.
ومن جانبه أكد رجاء الله السلمي لبرنامج ” الخيمة ” أن الدعم تم لجميع الأندية ولا يوجد نادي تم دعمه دون الآخر، والهيئة تقف بمسافة واحدة لجميع الأندية.
وقال السلمي: ” نحن في الهيئة نراقب الهاشتاقات التي تظهر ضد الهيئة ونعرف لماذا يحدث ذلك، ولكن نثق بالرياضيين والجمهور أنهم يدركون أننا نقدم عملاً للأندية “.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض فيصل بن تركي ومنصور البلوي وإبراهيم البلوي وعادل جمجوم وكل شخص صار رئيس لنادي وحصل فيه صفقات خياليه او أخوه مدير أعمال للاعبين المفروض كل ريال سرقه يطلعونه من خشمه
المر[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 3 ساعات
منصور البلوي صرف من ماله مئات الملايين علي النادي