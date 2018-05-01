” الرياضة ” تطالب رئيس النصر السابق بإيضاح حول طريقة صرف بعض المبالغ

نواف السالم(صدى):

طالبت الهيئة العامة للرياضة إدارة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، بتوضيح حول بعض المبالغ المالية وطريقة صرفها.

ومن جانبه أكد رجاء الله السلمي لبرنامج ” الخيمة ” أن الدعم تم لجميع الأندية ولا يوجد نادي تم دعمه دون الآخر، والهيئة تقف بمسافة واحدة لجميع الأندية.

وقال السلمي: ” نحن في الهيئة نراقب الهاشتاقات التي تظهر ضد الهيئة ونعرف لماذا يحدث ذلك، ولكن نثق بالرياضيين والجمهور أنهم يدركون أننا نقدم عملاً للأندية “.