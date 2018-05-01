مقتل قيادي حوثي في اجتماع له بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن ناشطين حوثيين ينعوا مصرع القيادي المدعو عبدالحفيظ الغماري، وهو واحد من القيادات الحوثية البارزة في العاصمة صنعاء، ويعتبر مشرفها والمسؤول عن ” الحي السياسي ” أهم أحياء العاصمة.

وأوضحت المصادرأن الحوثيين لم يشر في نعيهم إلى مكان وظروف مقتله، حيث أن الغماري لقي مصرعه بغارات التحالف التي استهدفت مبنى وزارة الداخلية في صنعاء، مساء الجمعة.

وأضافت المصادرأنه كان حاضرا في اجتماع ضم عدد كبير من المشرفين الحوثيين، لتنظيم مراسيم دفن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، المطلوب الثاني على قائمة الإرهابيين الحوثيين، والذي لقي مصرعه بغارات لطيران التحالف في الحديدة.