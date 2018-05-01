كاميرات المراقبة توثق محاولة مجهول أشعل حريق في سوبرماركت بالكويت
وثقت كاميرات مراقبة مثبتة داخل السوق الواقعة، شخص مجهول، حاول إضرام النيران في كرتونة بضاعة داخل السوق المركزي لجمعية صباح الأحمد.
وأظهر الفيديو محاولة إشعال الحريق، حيث تم التعرّف على مفتعله وجارٍ العمل على ضبطه من قبل رجال الأمن، الذين أكّدوا عدم وجود أي أضرار جرّاء الحريق.
حريق متعمد في تعاونية #مدينة_ صباح_الأحمد وجاري ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن pic.twitter.com/RyQtkwREQ5
— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) ٣٠ أبريل ٢٠١٨
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