كاميرات المراقبة توثق محاولة مجهول أشعل حريق في سوبرماركت بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة مثبتة داخل السوق الواقعة، شخص مجهول، حاول إضرام النيران في كرتونة بضاعة داخل السوق المركزي لجمعية صباح الأحمد.

وأظهر الفيديو محاولة إشعال الحريق، حيث تم التعرّف على مفتعله وجارٍ العمل على ضبطه من قبل رجال الأمن، الذين أكّدوا عدم وجود أي أضرار جرّاء الحريق.