سامي الجابر يكشف عن مفاجآت لجماهير الهلال
كشف سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، عن إنهاء المفاوضات مع مدرب ومهاجم ومدافع من العيار الثقيل لصالح الفريق.
وقال سامي الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : جمهور الزعيم المدرج الفخم، أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي والاثنين على مستوى عالي جدًّا بإذن الله.
وأضاف سامي الجابر: خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل.. شكرًا لمعالي المستشار أخي أبو ناصر على دعمه الكبير.
فهد[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 دقيقة
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