سامي الجابر يكشف عن مفاجآت لجماهير الهلال

نواف السالم(صدى):

كشف سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، عن إنهاء المفاوضات مع مدرب ومهاجم ومدافع من العيار الثقيل لصالح الفريق.

وقال سامي الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : جمهور الزعيم المدرج الفخم، أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي والاثنين على مستوى عالي جدًّا بإذن الله.

وأضاف سامي الجابر: خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل.. شكرًا لمعالي المستشار أخي أبو ناصر على دعمه الكبير.