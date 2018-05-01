بالصور.. أمانة الشمالية تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت التجارية استعداداً لشهر رمضان

سعيد العجل(صدى):

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة صحة البيئة ، حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة في مدينة عرعر، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن الحملة نُفذت على المستودعات الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة والمخابز والحلويات للتأكد من صلاحية المواد المعروضة للبيع، والتأكد من صحة وسلامة العاملين بالأنشطة الصحية، وتوفر التجهيزات اللازمة لإعداد وتقديم وجبات غذائية صالحة للاستهلاك، مشيرا إلى استمرار حملتها التفتيشية خلال شهر رمضان.