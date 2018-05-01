حقيقة القبض على وافدين ذبحوا حيوانات ووزعوها على المطاعم

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، حقيقة ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن القبض على بعض العمالة الوافدة التي تذبح بعض الحيوانات وتوزع لحومها على بعض المطاعم.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “ تويتر ” ، بالجميع تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان هناك أنباء عن القبض على عمالة وافدة تذبح حيوانات بطريقة مخالفة وتوزعها على المطاعم، وهو ما نفته الأمانة.