جامعة تبوك تنتظر مدربات سعوديات وأردنيات لتعليم قيادة السيارة

محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادرإعلامية أن جامعة تبوك في انتظار وصول مدربات قيادة سعوديات لتبوك؛ للعمل في مدرسة تعليم القيادة الخاصة بالنساء داخل الحرم الجامعي، إلى جانب مدربات من جنسية أردنية، وصلن للمملكة مؤخرًا للعمل مع جامعة تبوك في المدرسة المزمع افتتاحها قريبًا.

وقالت المصادر إن الجامعة تعمل حاليًا على استكمال إنشاء المدرسة التي صُممت وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن السيارات الخاصة بتدريب المرأة السعودية على القيادة وصلت للجامعة.