والد ” تغريد ” ضحية الخطأ الطبي يكشف تفاصيل وفاتها

أبها(صدى):

كشف والد الفتاة تغريد علي العمري، تفاصيل تعرضها لنزيف حاد نتج عن عملية ولادة قيصرية أجريت لها في مستشفى النماص العام.

وقال والد الفتاة العمري إن ابنته تعرضت لنزيف حاد نتيجة خطأ طبي في مستشفى النماص العام عقب ولادة قيصرية خضعت لها بتشخيص من الأطباء في المستشفى.

ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لطفلها معلقاً: مشهد يختصر الحياة ! في مستشفى النماص خطأ طبي بحق إبنتي تغريد في أثناء ولادتها تُوفيت على إثره لاحقاً، وفي نفس المستشفى كُتبت حياة جديدة لإبنها اليتيم.

وطالب العمري وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأن ينظر لما حدث مع ابنته، والتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين، موجهاً له سؤالا بقوله: هل يرضيك يامعالي الوزير.

ووجه شكره لنائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال على موقفه الإنساني ومواساته لهم في مصيبتهم.