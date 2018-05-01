سيدة تعتدي على شرطي بالضرب لتساعد زوجها على الهروب منه

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الشرطة الكويتية القبض على كويتية ، بتهمة تعديها على شرطي للسماح لزوجها المطلوب القبض عليه بالهروب ، اثناء توقيفهما في الشارع .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما أوقف شرطي مركبة فارهة بها رجل وامرأة في نقطة تفتيش بعد منتصف الليل وطلب هويتهما للاستعلام عنهما، فتبين له أن كلا الزوجين مطلوب، وحين طلب من الزوج الترجل من المركبة لإحالته إلى الجهة التي تطلبه قامت الزوجة بضرب الملازم وتمكين زوجها من الهرب، ثم صعدت على مقعد السائق وحاولت دهس الضابط، لكن تمت السيطرة عليها وإحالتها للشرطة.

وتبين لرجال الأمن أن المركبة التي كان الزوجان على متنها مطلوبة للحجز القضائي أيضًا، وتم إسعاف الضابط للمستشفى، فيما شهد عدد من المواطنين لصالحه.