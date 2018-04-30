بالفيديو.. حاتم السمان يكشف حقيقة الوافد طبيب العيون

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المدينة المنورة حاتم السمان عن وافد يعمل في شقته الخاصة طبيب عيون في الخفاء لمدة 5سنوات.

وقال خلال مشاركته في برنامج تم كان يعمل في الخفاء مدة 5 سنوات، والشؤون الصحية ليست مخولة بالدخول للمنازل والتفتيش.

وأضاف: امرأة تعالجت عنده وتعرضت لاضرار في عيونها، وقمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم القبض عليه، وهو طبيب كان يعمل في مجمع خاص.