” طه ” يتوعد إيران باتفاق مذل.. ويؤكد: طهران عاصمة أسلحة الدمار

طهران(صدى):

علق خبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الاثنين، على إنهاء التحالف الدولي عملياته العسكرية ضد داعش في العراق والمعلومات السرية عن اتفاق طهران النووي الذي كشفته إسرائيل.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الليلة بداية مرحلة جديدة في المنطقة، حيث إن شهر مايو سيكون مختلف على العاصمة الإيرانية طهران وسيكون هناك المزيد من العقوبات واتفاق جديد مذل لطهران.

وأوضح أن المعلومات التي كشفتها إسرائيل عن برنامج إيران تستدعي تجميد الاتفاق النووي، قائلًا ” كشف معلومات عن امتلاك طهران لبرنامج التسلح النووي السري يستدعي لتجميد الإتفاق النووي، و يؤكد ما كانت السعودية والبحرين تحذر منه؛ إيران عاصمة أسلحة الدمار ” .