بالفيديو.. تركي آل الشيخ ونجوم المنتخب يتمنون الشفاء لـ ” العنزي والعويران “

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ ولاعبو المنتخب الوطني وأعضار الجهاز الفني للمنتخب، رسالة إلى المدرب نايف العنزي ونجم المنتخب السابق خميس العويران.

ونشر ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق رسالة بالشفاء لنجمي الرياضة السعودية؛ متمنيين لهم الشفاء العاجل، قائلًا ” كل الدعوات بالشفاء للنجمين خميس العويران ونايف العنزي ” .