بالفيديو.. تركي آل الشيخ ونجوم المنتخب يتمنون الشفاء لـ ” العنزي والعويران “
وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ ولاعبو المنتخب الوطني وأعضار الجهاز الفني للمنتخب، رسالة إلى المدرب نايف العنزي ونجم المنتخب السابق خميس العويران.
ونشر ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق رسالة بالشفاء لنجمي الرياضة السعودية؛ متمنيين لهم الشفاء العاجل، قائلًا ” كل الدعوات بالشفاء للنجمين خميس العويران ونايف العنزي ” .
كل الدعوات بالشفاء للنجمين خميس العويران ونايف العنزي. pic.twitter.com/nNpCSRjdWn
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٣٠ أبريل ٢٠١٨
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