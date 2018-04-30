إخماد آخر الآبار المشتعلة في حقل عجيل بالعراق

بغداد(صدى):

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين عن إطفاء آخر الآبار المشتعلة في حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة حرصها على الإسراع في تأهيل وتطوير الحقل.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي: الكوادر الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة لها في الشركات النفطية والدفاع المدني قد تمكنت من إطفاء البئر 42 في حقل عجيل والسيطرة عليه بشكل كامل.

وأضاف أن الكوادر الوطنية أثبتت جدارتها في التعامل مع حرائق الآبار المعقدة بحرفية كبيرة واستطاعت إطفاء الحرائق بمهنية عالية وبالاعتماد على الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبدون الاستعانة بشركات عالمية ما وفر للخزينة الاتحادية الملايين من العملة الصعبة.