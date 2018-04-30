النصر يسعى لتسريح جميع المحترفين الأجانب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن سعى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، إلى الاستغناء عن جميع المحترفين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتوصية من المدرب الأوروجوياني دانييال كارينيو، المدير الفني الجديد للفريق.

ويذكر أن إدارة النصر وقَّعت في وقت سابق، وعقب انتهاء الموسم الحالي، مخالصة مالية بمستحقات البرازيلي رونالدو؛ ليفك الطرفان الارتباط بينهما بالتراضي.

وقالت المصادر : تنتظر إدارة النصر حسم مصير المحترفين الأجانب، إلى أن تتسلم دعمًا من الهيئة العامة للرياضة، يمكِّنها من إجراء تعاقدات جديدة.

وأضافت ويضم النصر في صفوفه المغربي محمد فوزير، والتونسي ساسي فرجاني، والكونجولي كابانانجا.