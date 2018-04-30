” حساب المواطن ” يوضح خطوات حل رفض المرفقات بالرغم من اكتمال الطلب

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن حلول مشكلة رفض المرفقات بالرغم من اكتمال الطلب التي تواجه عدد كبير من المستفيدين في البرنامج.

وأوضحت خدمة العملاء في حساب المواطن على ” تويتر ” ، أنه في حالة اكتمال الطلب مع رفض المرفقات يجب القيام بالخطوات التالية ” الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن مرة أخرى، ثم الإطلاع على إدارة المرفقات لمعرفة سبب الرفض، وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة ” .

كما أشارت إلى شروط قبول المرفقات والتي تمثلت في ” أن يكون المستند على هيئة ملف PDF أو صورة JPG بحجم لا يتجاوز 2 ميجابيات ” ، لافته إلى أنه يتم الرفض أيضًا في بعض الأحيان.

يُذكر أن خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن يتابع مع المستفيدين باستمرار مقترحاتهم وشكواهم، والرد على مقدمي الاعتراض على قيمة الدعم المخصص في الدفعة الأخيرة.