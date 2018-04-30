افتتاح فوكس سينما بالرياض.. وتفاصيل سعر التذاكر وجدول العروض

نورة الشهري (صدى):

أعلنت فوكس سينما، المملوكة لمجموعة الفطيم، عن افتتاح صالة السينما لعامة الناس خلال 3 أيام، مؤكدة أنه سيتم بيع التذاكر عن طريق التطبيق أو شباك التذاكر.

وأكدت، أن التذاكر سيكون سعرها 50 ريال بدون الضرائب، موضحة أنه سيتم الإعلان عن جدول العرض الأسبوعي كل يوم أربعاء، بعروض متجددة أسبوعياً.

وأشارت إلى أن الأسعار قد تختلف مستقبلاً حسب العرض والطلب، إلا أن الوقت الحالي سيبدأ بـ 50 ريال وثابت في جميع المواسم ولن يزيد في الأعياد والإجازات.

وأضافت أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 600 شاشة عرض و 3000 فرصة عمل في جميع مدن المملكة، مؤكدة أنه خلال 24 شهر فقط ستوفر قاعات السينما بجميع مدن المملكة.

وأوضحت أنه يتم حالياً العمل على افتتاح صالة أخرى بالرياض خلال عدة شهور، وفي بداية 2019 ستكون أول صالات السينما جاهزة في مدينة جدة.

وكشفت أنه تقنية IMAX تعطي تجربة أفضل بـ 25% عن غيرها من الشاشات والموجودة في الرياض بارك هي نفسها بجميع أنحاء العالم سواءً لوس أنجلوس أو غيره كما سيتم توفير جميع التقنيات الحديثة في فوكس سينما.