وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مندوب مبيعات، مشغل ماكينة، محاسب، رجل أمن وسلامة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2018م.

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