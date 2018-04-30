في ظل الاحتجاجات ودعم الإرهاب.. ” الحمدين ” يعاند شعبه بقرار صادم

طلال الضوي(صدى):

خرجت شركة قطر للبترول، اليوم الاثنين، بمفاجأة جديدة للشعب القطري بأوامر من تنظيم الحمدين، حيث قررت رفع أسعار الوقود محليًا بنسبة تصل إلى أكثر من 8%.

أوضحت الشركة أنه سيتم زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 5.2 و8 %، دون تحديد أسباب هذه الزيادة، مؤكده أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءً من غد الثلاثاء.

وحددت سعر لتر الديزل بـ2 ريال (نصف دولار تقريبًا)، مقابل 1.85 ريال خلال شهر أبريل بارتفاع قدره 8.1 %، فيما وصل سعر الجازولين 95 (سوبر) إلى 2 ريال للتر الواحد، بدلًا من 1.9 ريال بارتفاع نسبته 5.2 %، أما الجازولين 91 (ممتاز) فتحدد سعره عند 1.9 ريال للتر الواحد، مقابل 1.8 ريال بارتفاع قدره 5.5 %.

ويأتي هذا القرار في ظل المظاهرات التي تجتاح شوارع الدوحة اعتراضًا على سياسة النظام القطري والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن القطري، غير مبالين باعتراضهم.

ولم يتغاضى النظام القطري عن أي فرصة له لرفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات في الوقت الذي ينفق اموالًا طائلة على دعم الإرهاب والتنظيمات المسلحة، مكبدًا اقتصاد قطر خسائر فادحة.

حيث يخصص تنظيم الحمدين مليارات الدولارات لعشرات التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، كما يوفر كل ما تحتاجه عناصر تابعة لقوات الحرس الثوري التي تنتشر في عدة مناطق في قطر.

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